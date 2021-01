Registrierung vor Einreise nach Österreich nötig

Daten kommen an Bezirksverwaltungsbehörde

Bei der Online-Anmeldung sind Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten sowie jene Länder anzugeben, in denen man sich in den zehn Tagen vor der Reise aufgehalten hat. Die Daten der Online-Registrierung werden automatisch an die für den Aufenthaltsort in Österreich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde weitergeleitet.