Einreisebeschränkungen für Tirol aufgehoben

Platter: „Eine enorme Belastung“

„Nach intensiven Gesprächen in den letzten Tagen konnten wir Deutschland endlich davon überzeugen, die unverhältnismäßigen Grenzkontrollen zu beenden“, erklärte Landeschef Platter. Die Situation an den Grenzen sei in den vergangenen Wochen „eine enorme Belastung und für uns so nicht hinnehmbar“ gewesen. Deshalb habe man „massiv auf ein Ende der Maßnahmen“ gedrängt. „Dieser Druck auf allen Ebenen hat Wirkung gezeigt. Die Grenzkontrollen werden nun früher als zuletzt von Deutschland angekündigt, beendet“, so Platter.