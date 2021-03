Gastein: Ab heute negativer Test für Einreise

Seit Freitag sind vier Gondelbahnen im Gasteiner Tal wieder in Betrieb. Der Betrieb läuft bis zum 5. April. „Wir machen es für die Einheimischen. Um etwas von der psychischen Belastung zu nehmen“, erklärt Vorstand Franz Schafflinger von den Gasteiner Bergbahnen. Unter den Bewohnern in der Gemeinde kursierten dagegen am Freitag andere Gerüchte über die Gründe für die Wiederöffnung der Pisten. „Am Freitag reisen noch viele Zweitwohnsitzbesitzer an, weil man ab Samstag einen Test braucht“, kritisiert eine Einheimische aus Bad Gastein. Seit heute müssen Autofahrer auch bei der Einreise ins Tal eine negative Testbestätigung herzeigen.