Firmen verlieren bei Impf-Thema langsam die Geduld

Einen Schritt voraus ist da schon Palfinger. Der von Andreas Klauser geführte Kranhersteller, der gerade 20 Millionen Euro in Lengau investiert, erhielt über Firmenstandorte am Balkan Restmengen an Impfdosen. „Die Vakzine werden nicht nach Österreich gebracht, sondern in der Region verabreicht“, erzählt der Manager aus Molln. Schlüsselkräfte aus verschiedenen Bereichen und Ländern wurden am Balkan geimpft.