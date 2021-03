Winterlicher Frühlingsausflug ins Montafon

Anfang März war die Vorfreude groß: Der Frühling schien bereits zum Greifen nahe. Die Temperaturen waren mild, der Schnee in den tieferen Lagen fast zur Gänze weggeschmolzen. Die ersten Blumen hatten auf sonnenverwöhnten Wiesen bereits zu blühen begonnen. Dem Zauber wurde dann abrupt ein Ende bereitet. Mit Kälte und Schneegestöber kehrte der Winter zurück. Solche Wetterkapriolen treten in Mitteleuropa öfters auf und werden als Märzwinter bezeichnet. Das Phänomen wird zu den meteorologischen Singularitäten (Anm.: eigenartige Witterungsregelfälle) gezählt und trennt typischerweise Vorfrühling von Mittfrühling. Diese Art der Kältewelle kann von Ende Februar bis April auftreten, Ursache dafür ist meistens die von Nordosten eindringende polare Kaltluft.



Ungewöhnliche Neuschneemengen im März

Wenn es davor bereits recht warm war und sich die Natur auf die milden Temperaturen eingestellt hat, dann kann der Märzwinter mit seinen Spätfrösten zu einer Entwicklungsverzögerung oder gar Ernteverlusten führen, weil bereits angesetzte oder geöffnete Blüten erfrieren. Auch die Bienen als Hauptbestäuber vieler Pflanzen können in dieser Zeit nicht fliegen. Trifft die Kältewelle auf hohe Luftfeuchtigkeit, dann kann es - wie in den vergangenen Tagen im Ländle - zu mitunter heftigen Schneefällen kommen. Man spricht dann von einer sogenannte Vormonsunwelle. Die Neuschneemengen, die es Mitte März im ganzen Land gab, werden selbst von den Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) als „ungewöhnlich“ bezeichnet. Der neuerliche Wintereinbruch sorgt in den heimischen Bergen auch für eine erhöhte Lawinengefahr, weshalb Touren und Wanderungen mit entsprechender Vorsicht geplant werden sollten. Das Land stellt täglich einen aktuellen Lawinenlagebericht (warnung.vorarlberg.at) online, an dem sich Wintersportler orientieren können.