Partywütige aus Tirol

So berichtet ein Gastronom aus Lech, wo sich bevorzugterweise Nobel und Hobel die Klinke in die Hand drücken, von einer Art Ischgl-Fieber, das seit den Öffnungen um sich greifen würde. Vor allem die Gäste aus Tirol würden die Partywut befeuern. „Wenn das so weitergeht, sperr ich wieder zu“, sagt er. Doch da müssen die noblen Lecher nun durch, denn aus Tirol kann tageweise anreisen, wer will - solange ein negativer Corona-Test im Gepäck ist.