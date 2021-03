Kaia Gerber: Die skurrilen Marotten des Models

„Lade Kristalle im Mondlicht auf“

Die Tochter von Cindy Crawford plauderte außerdem eine kleine Sucht von sich aus. Sie erzählt der britischen „Vogue“, dass sie an die Macht von Kristallen glaubt und gar nicht genug um sich haben kann. „Ich stehe sehr auf Kristalle - ich habe ungefähr eine Million davon überall in meinem Schlafzimmer - und ich ,lade‘ sie im Mondlicht auf, besonders bei Vollmond. Ich bin so ein komischer Kauz“, sagte sie.