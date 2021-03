Wilde Schlägerei in Wiener Bus wegen Maskenpflicht

Maskenverweigerung als Auslöser! Drei junge Frauen (17, 18, 19) gerieten mit einer 28-Jährigen und deren zwei Begleitern in einem Bus in Wien-Favoriten aneinander. Erst flogen die Worte hin und her, dann die Fäuste, und es blitzte eine Klinge. Polizeieinsatz!