90 neue „Zuzügler“ in einem Ort an nur einem Tag

Jetzt geht das Spiel also wieder von vorne los: Statt sich an die Lockdown-Regeln zu halten und zu Hause zu bleiben, planen offenbar wieder viele Gäste aus dem In- und Ausland, ihren Osterurlaub in der Steiermark zu verbringen. Die Behörden sind vorgewarnt und versprechen für die Ferien abermals, scharf zu kontrollieren.