Wieder schwerer Verkehrsunfall auf der B 320

In Straßengraben gerutscht

Der Pkw des 48-Jährigen geriet daraufhin ins Schleudern, kam über eine Böschung und in der Folge im Straßengraben zum Stillstand. Dabei wurden der 48-Jährige schwer und die 17-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurden der Mann vom Rettungshubschrauber C 14 und die 17-Jährige von der Rettung ins LKH Rottenmann eingeliefert.