Neue Kampagne: Mit Mistgabeln gegen Müll

Eine Mistgabel, die eine leere Alu-Dose aufspießt, wird bald in jeder Kärntner Gemeinde zu sehen sein. Im April wollen die Initiatoren mit ihrer neuen Aktion starten. „Dem weltweiten Müllproblem nehmen wir uns in Kärnten in Form einer Kampagne an“, gibt Herwig Drießler, der Landesobmann der Kärntner Jungbauernschaft, bekannt.