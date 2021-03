Beim Finale schaffte Arvid die umjubelte Premiere

„Es war ein unbeschreibliches Gefühl, bei der Siegerehrung als Dritter aufgerufen zu werden - und das beim letzten Rennen der Saison! Dabei hat der Tag nicht wirklich gut begonnen. Der Kurs war ziemlich gerade gesteckt, was mir eigentlich gar nicht so liegt. Und dann habe ich auch noch den ersten Quali-Lauf ziemlich verbremst, aber mit voller Attacke im zweiten habe ich es als 14. noch in das Finale geschafft. Dort ist es dann von Neuem losgegangen. Dass ich das kleine Finale um eine Hundertstel gewonnen habe, habe ich im ersten Moment gar nicht mitbekommen. Ich habe in den letzten vier, fünf Toren noch einmal Vollgas gegeben und auf der Ziellinie die Hand nach vorne gerissen. Es ist so cool, dass es für das Podest gereicht hat“, freute sich Arvid Auner über Platz drei.