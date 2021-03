Pflegeheime: Anschober erwägt Lockerungen

Sonst will Anschober die bisherigen Maßnahmen beibehalten. Es sei keine „Phase der großen Lockerungen“, verwies der Minister darauf, dass die Infektionskurve derzeit nach oben zeige. Aktuell würden die Infektionszahlen in Österreich unterschiedlich stark zunehmen, betonte Anschober regionale Unterschiede. Aus Regierungskreisen hieß es am Samstag, dass daher keine flächendeckenden Maßnahmen für das ganze Bundesgebiet angedacht, sondern vielmehr regionale Differenzierungen.