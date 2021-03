Nächster Höchstwert heuer: 3515 Neuinfektionen Kopieren

Um 14 Prozent mehr Intensivpatienten seit Vorwoche

Von 1834 Krankenhauspatienten benötigen 397 eine intensivmedizinische Betreuung, beide Werte stiegen innerhalb einer Woche um 14 Prozent an, was eine Zunahme von fast 50, nämlich exakt 49 Intensivpatienten innerhalb einer Woche bedeutet. Die Zahl der Todesfälle seit gestern lag mit 42 deutlich über dem Wochenschnitt von 27,5 - in einer Woche starben 193 Menschen an den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion, insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie in Österreich 9024 Todesfälle registriert worden.