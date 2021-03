„Die Frage ist, welche Patienten nehmen wir nicht“

„Krone“: Herr Stadtrat, wie schaut Ihr Plan für die Spitäler aus?

Peter Hacker: Durch die britische Mutation haben wir eine Situation, die vorhersehbar war und jetzt eingetreten ist. Die Zahlen steigen, die Gegenstrategie Impfen läuft dramatisch langsamer als die Versprechungen, wie rasch Impfstoff im Land sein wird. Wir sehen den positiven Effekt des Impfens, wir haben viel weniger über 80-Jährige in den Spitälern als noch vor zwei Monaten. So gesehen, ist es doppelt bitter, dass wir immer weniger Impfstoff bekommen als zugesagt. Uns wurden diese und nächste Woche je 20.000 Impfdosen AstraZeneca zugesagt, und dann waren es plötzlich nur mehr 3700 pro Woche. Weil der Impfstoff nicht zur Verfügung steht, gehen die Infektionszahlen nach oben und im Schlepptau die Aufnahme von Patienten in den Spitälern.