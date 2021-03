Spaß mit dem Spielbrett statt dem „Flimmerkasten“

„Fördert soziale Kompetenz“

Durch die Verlosung wollte man die Familien in Tirol dazu anregen, auf die digitalen Geräte zu verzichten und stattdessen gemeinsam vor dem Brettspiel Zeit zu verbringen. Denn derartige Spiele „können bei Kindern soziale Kompetenzen fördern und die soziale Bindung in der Familie festigen“, wie die Familienlandesrätin betont. In diesem Zusammenhang verweist Zoller-Frischauf auch auf die Servicestelle des Landes, das „InfoEck der Generationen“ am Bozner Platz in Innsbruck.