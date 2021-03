Familie über 15 Jahre lang geschlagen und getreten

Die Frau und eine Tochter erstatteten am Mittwoch nach 15 Jahren der ständigen Peinigung durch den 46-Jährigen, Anzeige bei der Polizeiinspektion Bregenz. Die Angaben der Opfer seien glaubwürdig, hieß es laut der Exekutive.

Die Schläge und Tritte haben sich gegen seine 41-jährige Frau und die beiden Töchter im Alter von 24 und 15 Jahren gerichtet.



Mann war eine Gefahr für die Familie

Nach der Anzeige wurde gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot für die gemeinsame Wohnung ausgesprochen. Da sich im Zuge der Erhebungen und Vernehmungen eine konkrete Gefährdungslage der Familie ergab, wurde der Mann in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. „Es bestand die Gefahr, dass der Mann die bisherigen Gewalttaten fortführt“, so Rainer Fitz von der Landespolizeidirektion Vorarlberg.