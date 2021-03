Restalkohol unterschätzt: Villacherin muss in Haft

Die junge Frau entschuldigt sich. Sie übernimmt jede Verantwortung. Sie sagt alles, was ein Angeklagter in dieser Lage nur tun kann. Ungeschehen macht sie damit nichts: Ein 24-Jähriger ist tot, ein anderer wird wohl an Spätfolgen leiden. Richterin Sabine Roßmann fällt rasch ein Urteil: neun Monate Haft. „Anders geht´s nicht“, meint sie. Immer wieder muss die Justiz vor Augen führen, dass Alkohol am Steuer nicht toleriert wird - auch wenn´s in der Gesellschaft meist anders gesehen wird. Die junge Frau und ihr Verteidiger Philipp Tschernitz nehmen die Strafe an.