Mehr häusliche Gewalttaten in Niederösterreich!

Fakt ist: Im Vergleich zum Vorjahr wurden im Bereich der häuslichen Gewalt wohl auch wegen Corona und Lockdowns ein Plus von 13,1 Prozent verbucht. Vergewaltigungen stiegen ebenfalls auf 145 Fälle an. Die Kriminalität in Sachen Einbruchsdiebstahl (–13,9 Prozent) ging hingegen wie der klassische Raub (–15,9%) zurück. Große Herausforderung bleibt das Thema Cybercrime im Einsatzspektrum der Ermittler. Ein Plus von 18,4 Prozent bei „Internet- und Bestellkriminalität“ wurde trotz groß angelegten Informationskampagnen verzeichnet.