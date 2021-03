Tuchel im Hoch: „Niemand will gegen uns spielen“

Als Hakim Ziyech (34.) nach dem 1:0 im Hinspiel gegen Atletico daheim weiter nachlegte, war die Geschichte des Spiels schon geschrieben. Chelsea ließ gegen Luis Suarez und Co. so gut wie nichts zu. Emerson Palmieri (94.) traf noch in der Nachspielzeit. Mit der unter dem seit Jänner an der Stamford Bridge arbeitenden Tuchel etablierten Sicherheit sind die „Blues“ ein ernst zu nehmender Gegner. Auch ihre Konstanz - sie haben keines der letzten 14 Pflichtspiele verloren - muss eine Warnung an die Konkurrenz sein.