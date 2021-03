Neustart in Spanien

Für Österreichs neues U21-Team beginnt am 8. Juni gegen Estland die Qualifikation für die EM 2023. In der (machbaren) Gruppe A warten neben den Esten Norwegen, Aserbaidschan, Finnland und Kroatien als Hürden am Weg zur Endrunde in Rumänien/Georgien. Nur der Gruppensieger ist fix qualifiziert, die acht besten Zweiten müssen ins Play-off.