Deutschland: Lockerungen „funktionieren nicht“

Öffnungsplan wackelt

Der lange forcierte Öffnungsplan in Deutschland steht angesichts der anrollenden dritten Welle des Coronavirus zunehmend auf wackeligen Beinen. Die durchschnittliche 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg im vergangenen Monat von 60,1 (18. Februar) auf derzeit 85,6 - zum Vergleich: in Österreich liegt dieser Wert aktuell bei 210,7. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) stellt die deutlich ansteckendere Virusmutation „B.1.1.7 die häufigste in Deutschland detektierte SARS-CoV-2-Variante“ dar.