„Kreative Bildung ist zentral für Persönlichkeit“

„Es geht um so viel mehr als nur darum, schöne Bilder zu malen“, stellt die frischgebackene Kunstuni-Professorin Jutta Strohmaier zum Thema Bildnerische Erziehung an Schulen und Kindergärten klar. Kreative Fächer seien zentral für die Entwicklung und hätten dennoch immer weniger Platz am Stundenplan.