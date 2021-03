„Juno“-Star Elliot Page ließ sich Brüste entfernen

„An diesem Platz im Leben angekommen“

Anfang Dezember hatte der 34-jährige Kanadier sein Trans-Coming-out als Elliot in den sozialen Medien bekannt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich gerade von der Mastektomie erholt, wie er nun verriet. In einem Social-Media-Posting schrieb Page damals: „Ich fühle mich glücklich, dass ich das schreiben kann. Dass ich hier bin. Dass ich an diesem Platz in meinem Leben angekommen bin.“