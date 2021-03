In Österreich nun 220.000 mit AstraZeneca geimpft

Während viele EU-Länder Impfungen mit AstraZeneca vorerst ausgesetzt haben, hält Österreich an dem Impfstoff fest und orientiert sich an den Empfehlungen der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Hierzulande seien bereits 220.000 Menschen mit dem Vakzin des schwedisch-britischen Herstellers geimpft worden, in der gesamten EU seien es 6,9 Millionen, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag. Diese Zahlen müsse man „bitte immer in Relation zu den Nebenwirkungen sehen“, bat Anschober in Hinblick auf die Verunsicherung wegen der Berichte über tödliche Gerinnungsstörungen nach - aber laut Analysen nicht wegen - einer Corona-Impfung.