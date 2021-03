„Dürfen uns nicht von Fake News spalten lassen“

AstraZeneca: Anschober für „gesamteuropäische Lösung“

In Sachen AstraZeneca will Anschober weiterhin auf eine gesamteuropäische Lösung setzen. Gemäß der Empfehlung des österreichischen Impfgremiums wird AstraZeneca vorerst weiter verimpft. Anschober sah seine Rolle nicht in jener als „Impfwissenschaftler“, sondern als Politiker, der Empfehlungen der jeweiligen Experten umsetzt. Im Fall von AstraZeneca sei dies das österreichische Impfgremium, dessen Fachwissen er „zu hundert Prozent“ vertraue. Das Gremium hatte sich am Montag vorläufig für ein weiteres Verimpfen von AstraZeneca ausgesprochen.