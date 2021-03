Externe Kanzlei soll Vorwürfe gegen Meghan klären

Demnach sollen unter anderem zwei persönliche Assistentinnen der ehemaligen US-Schauspielerin wegen des hohen Drucks hingeworfen haben, den Meghan aufgebaut habe. Von Demütigungen und Tränen sei die Rede gewesen. Meghans Anwälte bezeichneten die Vorwürfe in einem Schreiben an die „Times“ als „kalkulierte Schmutzkampagne“. Der Buckingham-Palast hatte in einer Reaktion darauf mitgeteilt, die Personalabteilung werde die Vorwürfe untersuchen.