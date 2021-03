Meghan wirft Palast wilde „Schmutzkampagne“ vor

Ehemalige Mitarbeiter von Prinz Harry und Herzogin Meghan gehen, kurz bevor das große Interview mit Oprah Winfrey am Wochenende über die TV-Bildschirme flimmert, mit schweren Vorwürfen gegen die Ex-Schauspielerin an die Öffentlichkeit. Die 39-Jährige habe nach ihrer Hochzeit 2018 und dem Einzug in den Kensington-Palast in London mehrere Angestellte gemobbt und sogar zum Weinen gebracht. Die Herzogin streitet die Vorwürfe ab und ließ erklären, der Buckingham-Palast habe eine „Schmutzkampagne“ gegen sie ins Leben gerufen.