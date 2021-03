Bolsonaro tauscht erneut den Gesundheitsminister

Der Kardiologe Marcelo Queiroga soll General Eduardo Pazuello ersetzen, der das Gesundheitsressort seit vergangenen Sommer führte, kündigte Bolsonaro am Montag an. Die Amtsübergabe soll in ein bis zwei Wochen stattfinden, hieß es. Queiroga wird bereits der vierte Gesundheitsminister in Brasilien seit dem Beginn der Pandemie.