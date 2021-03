Fußgängerin in Graz angefahren - leicht verletzt

Um 10.45 Uhr fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Automatik-Pkw aus einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der St.-Peter-Hauptstraße. Er hielt an einem Schranken an, rutschte aber vom Bremspedal ab. Das Auto setzte sich in Bewegung und stieß gegen eine 71-jährige Fußgängerin.