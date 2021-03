Christliche Ruinen aus dem 5. Jahrhundert entdeckt

In der ägyptischen Wüste haben Archäologen christliche Ruinen aus dem fünften Jahrhundert freigelegt. Sie würden zeigen, dass es damals ein klösterliches Leben in der Region gegeben habe, teilte das ägyptische Ministerium für Altertümer am Wochenende mit. Die Forscher entdeckten demnach mehrere Gebäude aus Basalt, andere waren in Fels gehauen oder aus gepressten Ziegeln erbaut worden.