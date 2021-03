Captain Kirk William Shatner feiert 90. Geburtstag

Ansonsten setzte sich der Künstler in der Vergangenheit immer wieder für gute Anlässe in Szene. 20 Organisationen und 19 wohltätige Zwecke unterstützte er laut Website "Look to the Stars". 2006 verkaufte Shatner für Zehntausende Dollar einen Nierenstein an ein Online-Casino und spendete das Geld an den Verein „Habitat for Humanity", der Häuser für Bedürftige baut. Mit einer Pferdeshow in Hollywood generiert er Erlöse für Wohltätigkeitsorganisationen.