Der „Bergdoktor“ wedelt wieder im Defereggental

Ein Winterspecial braucht einen ganz besonderen Winter. Für eine neue Folge der beliebten Fernsehserie „Der Bergdoktor“ fand man einen solchen wieder Osttirol. In St. Jakob in Defereggen fiel am vergangenen Mittwoch die erste Klappe. Mit dabei sind wieder Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Ronja Forcher und Mark Keller.