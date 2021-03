40.000 Menschen leiden unter Corona-Langzeitfolgen

Betroffene beklagen oft, dass sie nirgends einen Ansprechpartner für ihre Leiden finden. Hausärzte kennen sich mit Corona mitunter zu wenig aus. Fachärzte sind nur auf ihr kleines Fachgebiet spezialisiert. Wohin können sich Hilfe suchende Menschen mit ihrem Mix an unterschiedlichen Beschwerden wenden?

Es gibt bereits ambulante Post-Covid-Betreuung. Die MedUni Innsbruck führte eine studienbezogene Kontrolle von Patienten mit schwerer SARS-CoV-2-Infektion in einem längeren Follow-up durch. Die Abteilung für Pulmologie im AKH hat seit zirka einem dreiviertel Jahr eine Ambulanz, welche Patienten, die eine schwere Lungenentzündung durchgemacht haben, eine hervorragende Betreuung bietet. Es gibt Reha-Zentren etwa in Hochegg (NÖ), die Therme Wien oder die Psychosomatische Abteilung der Barmherzigen Schwestern in Wien betreuen auch Betroffene. Long-Covid kann eines oder mehrere Organe gleichzeitig betreffen. Unsere Spezialambulanz an der Medizinischen Universität Wien ist österreichweit aber die erste, welche die Komplexität dieser neuartigen Multiorgan-Erkrankung erforscht sowie die Patienten diagnostiziert und behandelt.