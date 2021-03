AKH Wien zählt zu den besten Spitälern der Welt

Mayo Klinik in Rochester bestes Spital der Welt

Für die ersten 100 Krankenhäuser wurde allerdings eine echte Rangliste erstellt. An der Spitze steht die Mayo Clinic in Rochester im US-Bundesstaat Minnesota, an zweiter Stelle die Cleveland Clinic in Ohio (USA). Den dritten Rang erhielt das in der Medizin ebenfalls weltbekannte Massachusetts General Hospital in Boston.