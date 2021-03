Platters Glücksgriffe bei Personalentscheidungen

International gut vernetzt

Das professionelle Agieren ist mittlerweile an allen – gesundheitspolitischen – Ecken und Enden im Land spürbar. Pollak ist international vernetzt: So gelang es ihm, die zwei bekannten Professoren Florian Krammer (der gebürtige Steirer ist Professor für Impfstoffkunde in New York und zählt weltweit zu den Besten in seinem Metier) und Arthur Kaser (der gebürtige Innsbrucker Immunologe lehrt und forscht an der Universität Cambridge) für den Tiroler Corona-Kampf zu gewinnen. Und die zusätzlichen Impfdosen für Schwaz beweisen ebenfalls, dass im Land nun was weitergeht.