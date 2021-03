Simon Eder schrammt wieder knapp an Top-10 vorbei

Das Topduo hatte in einem Rennen mit insgesamt vielen Schießfehlern zweimal daneben geschossen. Dritter wurde mit Emilien Jacquelin ebenfalls ein Franzose, der Weltmeister musste eine Strafrunde drehen. Felix Leitner, der zweite Österreicher im 60er-Feld, landete nach zwei Extraschleifen an der 37. Stelle. Am frühen Abend stand auch noch die Verfolgung der Frauen auf dem Programm.