Honsak-Tor bei Darmstadts Sieg im Abstiegskampf

Der Österreicher Mathias Honsak hat am Samstag in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga einen wichtigen 4:1-Erfolg Darmstadts über Erzgebirge Aue von „Joker“ Philipp Zulechner (ab 72.) besiegelt. In der 90. Minute erzielte der 24-Jährige mit seinem dritten Saisontor den vierten Treffer der Gastgeber, die damit bereits neun Punkte vor dem ersten Fix-Abstiegsplatz liegen.