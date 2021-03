Über 100 Feuerwehrleute bei Großbrand im Einsatz

Als die ersten Feuerwehren kurz nach der Alarmierung Samstagfrüh um 6.45 Uhr am Einsatzort in Zöbing (Gemeinde St. Margarethen/Raab) eintrafen, stand das Wirtschaftsgebäude, in dem sich mehrere landwirtschaftliche Geräte befanden, bereits in Vollbrand. Sofort wurden weitere Kräfte angefordert. Insgesamt standen 110 Einsatzkräfte von acht Feuerwehren im Einsatz.