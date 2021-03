Mündliche Matura bleibt auch heuer freiwillig

Themenbereiche bei mündlichem Antritt gekürzt

Bei der mündlichen Matura haben die Schüler die Wahl, diese ganz auszulassen oder nur in einzelnen Fächern eine Prüfung zu absolvieren. Treten sie nicht an, erhalten sie in diesem Gegenstand im Maturazeugnis die Note des Jahreszeugnisses. Falls Schüler sich für eine mündliche Matura entscheiden, können die Themenbereiche um bis zu 30 Prozent gekürzt werden. „Wer es machen möchte, ist natürlich eingeladen“, so Faßmann.