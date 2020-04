Keine mündliche Prüfung: Heuer nur Matura „light“

Rund 42.000 Schüler bereiten sich derzeit auf die Matura vor. Dass es heuer keine Prüfung wie in den vergangenen Jahren wird, steht schon seit Längerem fest. Schülervertreter fordern bereits einen Abschluss ohne Prüfung, so manche Lehrergewerkschafter sind überhaupt für die Absage der Matura, so wie es bereits in Frankreich und auch in Großbritannien geschehen ist. Dort sind die entsprechenden Abschlusstests in den Schulen, baccalauréat und A-Level, bereits gestrichen.