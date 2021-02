Immer weniger „geeignete Bewerber” für Lehrstellen

Vier von zehn Firmen würden derzeit keine geeigneten Lehrlinge finden, erklärte eine heimische Wirtschaftsinitiative am Montag. Ein Grund dafür sei in der Corona-Krise begründet - einerseits gebe es dadurch zu wenig Berufsorientierung, andererseits sei auch die „Qualität der Bewerber“ schlechter geworden. Die Initiative forderte nun ein Auslaufen der Corona-Aufstiegsklausel an den Schulen.