Lottie Moss: Nacktfoto bringt Fans ins Schwitzen

Nackt-Kritik von Fans und Familie

Doch nicht alle sind so begeistert über Lottie Moss‘ Nackt-Show, wie diese der „Sun“ kürzlich verriet. „Ich habe viele hasserfüllte Kommentare bekommen, in denen es darum ging, dass ich bei Glow mitmache. Es kam vor, dass Familienmitglieder das nicht gut finden, und ehrlich gesagt bin ich hier in L.A. und lebe mein bestes Leben“, erklärte sie. „Es ist lange her, dass ich mich so glücklich gefühlt habe. Ich muss mich einfach gut in meiner Haut fühlen, weil wenn man sich nicht selbst lieben kann, dann kann einen auch kein anderer lieben.