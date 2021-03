Corona-Fälle nach Hochzeit in Unken

„Die betroffene Person hatte am Dienstag erste Symptome bemerkt und hat sich daraufhin testen lassen“, sagt Bürgermeister Konrad Pieringer. Der Kindergarten Moosstraße in Seekirchen wurde nach dem positiven Ergebnis am Donnerstag geschlossen. „Bereits am Mittwoch ab Mittag war aber niemand mehr in der Einrichtung“, so der Stadtchef. Die Auswirkungen sind enorm: Alleine 125 Kinder wurden als K1- oder K2-Personen abgesondert und dürfen nicht mehr in den Kindergarten.