Kritik an Werbevideo für britische Impfkampagne

In Großbritannien haben bereits 22,8 Millionen Bürger eine erste Dosis eines Coronavirus-Impfstoffs erhalten. Und die Regierung in London wird auch nicht müde, den großen Erfolg ihrer Impfkampagne zu betonen. Nun veröffentlichte die Downing Street einen mit dramatischer Musik und markigen Sätzen gespickten Trailer, der einen längeren Film namens „A Beacon of Hope“ („Ein Leuchtfeuer der Hoffnung“) über die britische Impfkampagne ankündigt.