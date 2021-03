Ex-Freundin erschossen: Lokalaugenschein am Tatort

Gutachterin: Schüsse auf am Boden liegendes Opfer

Weiters war am Nachmittag die Gerichtsmedizinerin am Wort, die den Leichnam untersucht hatte. Sie stellte sechs Durchschüsse, einen Prellschuss sowie einen Steckschuss fest. Zwei der Schüsse hatten die Leber und die Lunge durchschlagen. Das Opfer starb daran sowie am massiven Blutverlust. Die Medizinerin unterstrich mit ihren Angaben, dass manche der Verletzungen darauf hindeuten, dass möglicherweise über dem liegenden Opfer stehend auf dieses geschossen wurde. Der Angeklagte dagegen blieb bei seiner Version und beteuerte, er habe keinen Schuss von oben auf die Frau abgegeben. Eine Beschädigung am Boden sei womöglich schon davor dort gewesen, meinte er. Daraufhin sagte die Medizinerin: „Es wurden aber Gewebe und Haare vom Opfer darin gefunden.“ Auch das veranlasste den Oberösterreicher nicht zu einer anderen Aussage.