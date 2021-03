Influencerin für ATV-Show Sextrends auf der Spur

Viel wird darüber gesprochen, nun lässt ATV Taten folgen: In der neuen Show „Geil! So treibt‘s Österreich“ gibt es eine volle Ladung tabuloser Einblicke in die österreichischen Schlafzimmer. Unzensiert und ohne Vorspiel. Influencerin Nadine Mayerhofer und eine Gruppe von mutigen „Sex-Test-Dummies“ gehen ab Donnerstag, 21.45 Uhr, in insgesamt neun Folgen den neuesten Trends und Fetischen auf den Grund und liefern ein Update für alle, die wissen wollen, was in Sachen Sex angesagt ist.