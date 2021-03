2528 Neuinfektionen und 19 weitere Todesfälle

Weiterhin zeigt der Trend bezüglich der Zahl der Neuinfektionen in Österreich in die falsche Richtung: Innerhalb der vergangenen 24 Stunden (Stand Mittwoch, 9.30 Uhr) wurden 2528 neue Infektionsfälle seitens des Krisenstabes gemeldet, rund 280.000 Tests wurden durchgeführt. Die Zahl ist zwar aktuell stabil, dennoch deutlich zu hoch. 19 Menschen starben im selben Zeitraum an oder mit einer Coronavirus-Infektion. Die Zahl der Intensivpatienten sank innerhalb der vergangenen 24 Stunden stark.