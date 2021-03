Neuer Tagesrekord an Corona-Toten in Brasilien

Experte: „Die Situation ist zum Verzweifeln“

Die Krankenhäuser sind mehr als 90 Prozent ausgelastet. „Das ist in Brasilien noch nie passiert“, erklärte der renommierte Mediziner Miguel Nicolelis gegenüber dem ZDF. „Die Situation ist zum Verzweifeln. Wir erleben ein exponentielles Wachstum der Infektionszahlen - gleichzeitig in allen Regionen Brasiliens - und ein Szenario des bevorstehenden Zusammenbruchs des Gesundheitssystems“, so Nicolelis. Die einzige Möglichkeit sei ein Lockdown. „Wir haben Regionen mit 6000 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Es gibt Bundesstaaten, in denen die Schulen und Bars trotzdem geöffnet sind“, so der Experte.