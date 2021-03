Popper mahnt zur Vernunft: Viele noch ungeimpft

Der „Faktor Mensch“ und Intensivstationen

In den Modellen funktioniere das auch, sagt Simulationsforscher Niki Popper, aber: „Nur mit Testen und Isolieren und auch nur dann, wenn man das in der Realität genau so hinbekommt wie im Modell.“ Doch hier wird tragend, was der Innsbrucker Infektiologe Günter Weiss den „Faktor Mensch“ nennt - wird schnell genug isoliert, geben Infizierte ihre Kontaktpersonen an?